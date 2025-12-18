Oscar Camps | La sentenza apre a un futuro di porti chiusi e trattenimenti in mare
Oscar Camps, fondatore di Open Arms, esprime amarezza dopo la pronuncia della Cassazione, che rischia di segnare un ritorno ai porti chiusi e ai trattenimenti in mare. Dopo anni di battaglie legali e politiche, la sentenza definitiva sembra chiudere un capitolo di speranza e solidarietà nel salvataggio dei migranti. Un passo che potrebbe cambiare drasticamente il volto delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.
Oscar Camps, fondatore di Open Arms, ha lo sguardo amaro all’uscita dalla Cassazione. Anni di battaglie politiche e legali sono andati a sbattere contro la pronuncia definitiva degli ermellini. Lui, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Assoluzione Salvini per Open Arms, Camps: E' una sentenza politica; Open Arms, Oscar Camps: Non è stata fatta giustizia, è un precedente molto triste; Oscar Camps sul caso Open Arms: Salvini resta impunito, da oggi gli abusi aumenteranno; Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre.
Open Arms, Oscar Camps: "Non è stata fatta giustizia, è un precedente molto triste" - "Non credo si sia fatta giustizia non credo sia una decisione tecnica ma politica". msn.com
Oscar Camps sul caso Open Arms: “Salvini resta impunito, da oggi gli abusi aumenteranno” - it dopo che la Cassazione ha assolto definitivamente Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona per le persone t ... fanpage.it
Assoluzione Salvini per Open Arms, Camps: "E' una sentenza politica" - È amareggiato Oscar Camps, fondatore e direttore di Open Arms, pochi minuti dopo la conferma dell'assoluzione di Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona all'uscita della Corte di Cassazione ... repubblica.it
Processo Salvini - Open Arms Richard Gere ed altro spiegato bene
Oscar Camps, fondatore Open Arms: «Non è una decisione tecnica, ma politica» - facebook.com facebook
