Orta di Atella scoperta e sequestrata discarica abusiva in un immobile abbandonato

Nel cuore di Orta di Atella, un immobile abbandonato e incompleto si è trasformato in una discarica abusiva. La scoperta, avvenuta ieri pomeriggio, ha portato al sequestro da parte dei Carabinieri di Marcianise, che hanno intervenuto per ripristinare la legalità e tutelare l’ambiente. Un intervento che sottolinea l’importanza di vigilare su aree degradate e contrastare il fenomeno dell’abusivismo.

© Teleclubitalia.it - Orta di Atella, scoperta e sequestrata discarica abusiva in un immobile abbandonato Un immobile incompleto e disabitato, trasformato in una vera e propria discarica abusiva, è stato sequestrato nel tardo pomeriggio di ieri, 17 dicembre 2025, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise. L'operazione rientra in un servizio di iniziativa mirato al . L'articolo Teleclubitalia.

Orta di Atella, discarica abusiva in immobile abbandonato: scatta sequestro - Non era mai stato abitato e non è mai stato completato, ma nel tempo era diventato un ricettacolo incontrollato di rifiuti. pupia.tv

