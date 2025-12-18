Orsi lupi e fringuelli l’anno nero della fauna

Il 2025 si è rivelato un anno difficile per la fauna italiana, segnato da minacce e sfide senza precedenti. Orsi, lupi e fringuelli hanno affrontato un periodo complesso, diventando simboli di una crisi che mette a rischio la biodiversità del paese. Un anno cruciale che invita a riflettere sulla tutela e sulla salvaguardia della natura e delle specie che la abitano.

