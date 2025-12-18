Orsa Trasporti proclama lo sciopero | lavoratori Tua costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno
Il sindacato Orsa Trasporti annuncia uno sciopero il 8 gennaio, denunciando condizioni di lavoro insostenibili per i dipendenti Tua, costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno. La protesta nasce da una presunta gestione fuori controllo da parte della società, che mette a rischio sia i lavoratori che la qualità del servizio. Una giornata di mobilitazione che mette in luce le criticità del settore.
Sciopero dei lavoratori Tua l’8 gennaio: a proclamarlo è il sindacato Orsa trasporti autoferro tpl Abruzzo che parla di una “gestione fuori controllo da parte della società”. Diverse le problematiche su cui il sindacato esprime preoccupazione: si va dalle troppe subconcessioni all’accorpamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
