Orsa Trasporti proclama lo sciopero | lavoratori Tua costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Orsa Trasporti annuncia uno sciopero il 8 gennaio, denunciando condizioni di lavoro insostenibili per i dipendenti Tua, costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno. La protesta nasce da una presunta gestione fuori controllo da parte della società, che mette a rischio sia i lavoratori che la qualità del servizio. Una giornata di mobilitazione che mette in luce le criticità del settore.

orsa trasporti proclama lo sciopero lavoratori tua costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno

© Ilpescara.it - Orsa Trasporti proclama lo sciopero: "lavoratori Tua costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno”

Sciopero dei lavoratori Tua l’8 gennaio: a proclamarlo è il sindacato Orsa trasporti autoferro tpl Abruzzo che parla di una “gestione fuori controllo da parte della società”. Diverse le problematiche su cui il sindacato esprime preoccupazione: si va dalle troppe subconcessioni all’accorpamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Curti, mancati pagamenti ai lavoratori dell’igiene ambientale: la Fp Cgil proclama lo sciopero

Leggi anche: La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre. Meloni ironizza: "E che giorno è?"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Orsa Trasporti proclama lo sciopero: "lavoratori Tua costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno” - Solo uno dei problemi denunciato dal sindacato che parla di gestione "fuori controllo" e annuncia lo sciopero per l'8 gennaio. ilpescara.it

orsa trasporti proclama scioperoAggressioni contro lavoratori Atac, sciopero trasporti 19 dicembre a Roma: chi si ferma - Dopo le aggressioni contro i lavoratori Atac è stato indetto uno sciopero per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre, a Roma. msn.com

orsa trasporti proclama scioperoSciopero trasporti gennaio 2026: gli stop di bus, treni e aerei - Trova le informazioni necessarie per pianificare i tuoi spostamenti evitando i disagi. sicurauto.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.