Oroscopo 18 dicembre 2025 | intuizioni chiare scelte pratiche e un bisogno nuovo di leggerezza

Il 18 dicembre 2025 porta con sé un'energia equilibrata tra ragione e sentimento. È il momento di fare chiarezza, prendere decisioni pratiche e valorizzare la leggerezza, ascoltando il proprio bisogno di spazio e serenità. Una giornata che invita a trovare il giusto equilibrio tra intuizioni e azioni concrete, per affrontare con consapevolezza e leggerezza le sfide e le opportunità che si presentano.

Giovedì 18 dicembre 2025 è una giornata che chiede equilibrio tra testa e cuore: da un lato aumenta la lucidità (utile per mettere ordine, chiarire, prendere decisioni), dall'altro cresce il bisogno di leggerezza e spazio personale. È un buon momento per chiudere ciò che è rimasto in sospeso, ma senza trasformare tutto in una battaglia.

Oroscopo 18 Dicembre 2025

