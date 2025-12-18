Oro a impatto zero Il test di Braccialini
L’oro a impatto zero prende vita ad Arezzo, dove il distretto orafo si trasforma in un laboratorio di innovazione. Braccialini apre la strada a un futuro sostenibile, puntando sull’utilizzo dell’idrogeno verde come fonte energetica esclusiva. Un passo deciso verso una gioielleria più etica e rispettosa dell’ambiente, segnando un nuovo capitolo per il made in Italy e l’alta gioielleria del domani.
AREZZO Il futuro del gioiello passa da Arezzo e parla sempre più il linguaggio della sostenibilità. Il distretto orafo aretino diventerà infatti un laboratorio di sperimentazione per una tecnologia destinata a cambiare il modo di produrre alta gioielleria: l’utilizzo dell’ idrogeno verde come fonte energetica esclusiva. È questo l’obiettivo del progetto “ Phe4Gold - Photovoltaic Hydrogen Electrolysis For Gold ”, promosso da Graziella Braccialini insieme a Brt Consulting, che ha vinto il bando Mission Innovation 2.0 del Pnrr. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa due milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è stato selezionato tra soli undici a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oro a impatto zero. Il test di Braccialini
