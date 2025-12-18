Ordinanza di demolizione di capannone dopo il blitz dei carabinieri

Il Comune di San Marcellino ha emesso un’ordinanza di demolizione per un capannone in via Amalfi, a seguito di un’azione dei carabinieri che ha rilevato gravi abusi edilizi. La decisione mira a garantire il rispetto delle normative urbanistiche e a tutela del territorio, intervenendo tempestivamente per correggere irregolarità che compromettono la legalità e la sicurezza della zona.

© Casertanews.it - Ordinanza di demolizione di capannone dopo il blitz dei carabinieri Il Comune di San Marcellino ha emesso una ordinanza dirigenziale di demolizione per gravi abusi edilizi relativi a un immobile situato in via Amalfi. Il provvedimento è stato adottato dall’architetto Nicola Di Bello, responsabile dell’Area Tecnica. L’atto fa seguito a un sopralluogo tecnico del. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Capannone abusivo dopo tre licenze ottenute in 7 anni, scatta l'ordinanza di demolizione Leggi anche: Sequestrato capannone con rifiuti tessili dopo il blitz della polizia municipale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accertamento di conformità dopo ordinanza di demolizione: il termine di 90 giorni è perentorio - La scadenza dei 90 giorni dall’ordinanza di demolizione segna un limite invalicabile: decorso il termine, il bene è acquisito di diritto al Comune e il proprietario perde la legittimazione a chiedere ... ediltecnico.it

Palazzo Key, l’ordinanza di demolizione: pannelli in vetro da eliminare entro 90 giorni - Ed ecco la prima mossa: l’ordinanza di demolizione delle opere dichiarate abusive nel corso della ristrutturazione di 20 anni ... ilmessaggero.it

Incendio in capannone durante opere di demolizione ad Ancona - Un incendio è divampato stamattina all'interno di un capannone aziendale, dell'ex ditta Pucci, occupato da un'azienda di demolizioni nella zona di via Sacco e Vanzetti tra Montedago e la Baraccola. ansa.it

Accertamento di conformità dopo ordinanza di demolizione La scadenza dei 90 giorni dall’ordinanza di demolizione segna un limite invalicabile: decorso il termine, il bene è acquisito di diritto al Comune e il proprietario perde la legittimazione a chiedere l - facebook.com facebook

È sempre possibile chiedere la sanatoria dopo un’ordinanza di demolizione Risponde il Consiglio di Stato @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/ordine-de… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.