Ora è ufficiale | Thiago Silva saluta il Fluminense e apre il mercato

Thiago Silva lascia il Fluminense, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Veteranissimo difensore brasiliano, noto per la sua esperienza e leadership, ha deciso di aprire le porte al mercato. Dopo il suo ritorno nel 2024, ora si prepara a nuove sfide, lasciando il club carioca e alimentando le aspettative per il suo futuro.

Thiago Silva, veterano difensore Brasiliano da sempre protagonista in Europa e in Nazionale, ha ufficialmente interrotto il suo rapporto con il Fluminense, il club carioca dove era tornato nell'estate del 2024. Lo fa 6 mesi prima della naturale scadenza. All'età di 41 anni quindi, il centrale ex Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea ha deciso di rescindere il contratto anticipatamente (scadenza effettiva Giugno 2026), chiudendo così un capitolo importante della sua carriera calcistica che ci consente, ad oggi, di parlare di possibili e interessanti scenari di mercato. La conferma avviene attraverso un comunicato ufficiale della squadra, che celebra il grande impatto di Silva come capitano e come giocatore, che per diverso tempo ha vestito la maglia biancoverde, con oltre 200 presenze e numerosi gol.

