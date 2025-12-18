Ora è ufficiale | Milan-Como si gioca in Australia l' 8 febbraio

L’attesa è finita: Milan e Como si sfideranno a Perth, in Australia, l’8 febbraio. Una decisione definitiva che ha già suscitato entusiasmo e curiosità tra tifosi e appassionati. La sfida internazionale rappresenta un’eccezionale occasione di visibilità e di incontro tra culture diverse, aprendo un nuovo capitolo nel calcio europeo e australiano.

Milan-Como, c’è l’annuncio ufficiale: “Ecco dove si giocherà” - partita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. spaziomilan.it

Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici - Lo ha confermato direttamente il presidente della Lega Serie A Ezio ... milannews.it

Ufficiale: Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici

Formazione ufficiale #Milan Maignan Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan, Pulisic, Nkunku #napolimilan facebook

Milan-Como a Perth è ufficiale, l'annuncio di Simonelli: "Si gioca l'8 febbraio con arbitri asiatici" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.