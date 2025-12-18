Opposizioni movimenti e comitati dicono no al progetto | Referendum comunale sul tema

Un fronte unito si oppone al progetto di partenariato pubblico-privato relativo a Roca e alle Grotte della Poesia a Melendugno. Opposizioni, movimenti e cittadini si schierano contro questa iniziativa, promuovendo un referendum comunale per esprimere la loro posizione. La mobilitazione coinvolge diversi attori locali, tutti uniti nel respingere la proposta che temono possa compromettere il patrimonio e l’identità del territorio.

© Lecceprima.it - Opposizioni, movimenti e comitati dicono no al progetto: "Referendum comunale sul tema" ROCA (Melendugno) – Un fronte ampio si dice contrario alla proposta di partenariato pubblico e privato sul modello di gestione di Roca e Grotte della Poesia: i gruppi consiliari di minoranza, partiti politici, movimenti, associazioni, comitati e cittadini comuni, a Melendugno, dicono no al.

