Oplontis nuovi scavi nella villa di Poppea portano alla luce raffinate pitture di pavoni e maschere

A Oplontis, gli scavi nella villa di Poppea svelano raffinate pitture di pavoni e maschere, illuminando l’eleganza dell’antica dimora romana. Nel cantiere di restauro, particolare attenzione è rivolta al celebre salone della Maschera e del Pavone, un ambiente di straordinaria raffinatezza decorato in II stile. Questi ritrovamenti offrono uno sguardo affascinante sulla vita e l’arte dell’epoca, arricchendo il patrimonio archeologico di Torre

È in corso a Oplontis-Torre Annunziata (Napoli) un cantiere di scavo e restauro della Villa di Poppea, che sta interessando in particolar modo il celebre salone della Maschera e del Pavone, uno degli ambienti più raffinati della villa, decorato in II stile. Dallo scavo, di recente avviato, affiorano primi nuovi scorci di raffinati affreschi, tra cui vivaci figure di pavoni e maschere. L'intervento, dettato da necessità di chiarire aspetti relativi allo sviluppo del settore ovest della villa che costeggia il tratto urbano di via dei sepolcri e risolvere criticità conservative, si configura anche come occasione importante di valorizzazione del contesto archeologico e urbano.

