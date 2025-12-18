operazione natale sicuro sequestrati giocattoli presepi e materiali elettrici

Durante l'Operazione Natale Sicuro, sono stati sequestrati numerosi giocattoli, presepi e materiali elettrici non conformi alle normative di sicurezza. Un intervento volto a garantire ambienti più sicuri e festeggiamenti senza preoccupazioni, tutelando consumatori e famiglie durante le festività. La sicurezza resta prioritaria per un Natale all'insegna della tranquillità e della gioia.

Tutto il necessario per celebrare al meglio il Natale e le festività di fine anno al meglio, niente - o quasi - che fosse in regola. È quanto emerso dai controlli che l’ufficio Antifrode dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’ Umbria ha condotto in alcune attività commerciali. Dove sono stati sequestrati presepi anche di grandi dimensioni, personaggi natalizi elettrici, giocattoli ma anche radiotrasmittenti, smart camera, fornelli scalda-cera, tagliacapelli e altri prodotti elettronici e non, risultati non rispettare le regole comunitarie in particolare sulla sicurezza. L’intervento di maggior rilievo è stato effettuato nel comune di Corciano, in collaborazione con la polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

