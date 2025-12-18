Operazione Natale sicuro Sequestrati giocattoli presepi e materiali elettrici
Durante l'Operazione Natale Sicuro, sono stati sequestrati numerosi giocattoli, presepi e materiali elettrici non conformi alle normative di sicurezza. Un intervento volto a garantire ambienti più sicuri e festeggiamenti senza preoccupazioni, tutelando consumatori e famiglie durante le festività. La sicurezza resta prioritaria per un Natale all'insegna della tranquillità e della gioia.
Tutto il necessario per celebrare al meglio il Natale e le festività di fine anno al meglio, niente - o quasi - che fosse in regola. È quanto emerso dai controlli che l’ufficio Antifrode dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’ Umbria ha condotto in alcune attività commerciali. Dove sono stati sequestrati presepi anche di grandi dimensioni, personaggi natalizi elettrici, giocattoli ma anche radiotrasmittenti, smart camera, fornelli scalda-cera, tagliacapelli e altri prodotti elettronici e non, risultati non rispettare le regole comunitarie in particolare sulla sicurezza. L’intervento di maggior rilievo è stato effettuato nel comune di Corciano, in collaborazione con la polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”
Leggi anche: Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”
Operazione Natale sicuro. Sequestrati giocattoli presepi e materiali elettrici; Operazione Natale Sicuro: sequestrati presepi, giocattoli e dispositivi elettrici in quattro punti vendita; Natale sicuro, maxi sequestro di prodotti non conformi: presepi, giocattoli e materiale elettrico fuori norma; “Natale sicuro”, sequestrati presepi, giochi e vari oggetti: multe per 4 negozianti.
Operazione Natale sicuro. Sequestrati giocattoli presepi e materiali elettrici - Controlli dell’ufficio Antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. msn.com
Operazione "Natale Sicuro": sequestrati presepi, giocattoli e dispositivi elettrici in quattro punti vendita - Presepi anche di grandi dimensioni, personaggi natalizi elettrici, giocattoli, radiotrasmittenti, smart camera, fornelli scalda- corrieredellumbria.it
“Natale sicuro”, sequestrati oltre 13mila articoli pericolosi a Santa Teresa di Riva - Oltre 13mila articoli natalizi pericolosi sono stati sequestrati a Santa Teresa di Riva dalla Guardia di Finanza di Taormina, nell’ambito dell’operazione “Natale sicuri”, che prevede un incisivo piano ... sikilynews.it
Operazione Natale sicuro, sequestrati a Corciano presepi e giocattoli non conformi
Questo Natale vai sul sicuro. La felpa perfetta da regalare (o da regalarti). 100% cotone caldo, 100% Made in Italy, vestibilità comfort per il massimo della comodità. Qualità, stile e sostanza in un unico capo. #fashion #modamasculina #shopping #fashi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.