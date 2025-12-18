A Grosseto, durante l’Operazione Natale Sicuro, sono stati sequestrati 150mila articoli pericolosi, tra giocattoli e addobbi natalizi. Un intervento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a tutelare la corretta preparazione delle festività. Una forte azione di prevenzione per assicurare un Natale all’insegna della tranquillità e della conformità alle normative.

© Lanazione.it - Operazione Natale sicuro a Grosseto: sequestrati 150mila articoli pericolosi

Grosseto, 18 dicembre 2025 – Dai giocattoli agli addobbi: molto del necessario per celebrare al meglio il Natale non è stato trovato in regola e sequestrato. A Grosseto la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sotto le festività e condotto una maxi operazione nei giorni scorsi, che ha portato le Fiamme gialle del comando provinciale a sequestrare oltre 150mila articoli non conformi e potenzialmente pericolosi, nell'ambito di una serie di controlli effettuati presso attività commerciali e mercati della provincia. In particolare, sono stati posti sotto sequestro circa 110mila prodotti, in gran parte articoli natalizi, tra cui oggetti ornamentali e luminarie, risultati non conformi alle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

