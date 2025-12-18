Operazione coraggiosa. Stimola un vero confronto e resterà tra i nostri ricordi.

Un gesto audace che invita a riflettere e condividere. Silvia Evangelisti, rinomata storica dell’arte, sceglie di essere presente tra la gente per un’esperienza autentica e memorabile, lasciando un segno tra i ricordi di questa giornata.

© Ilrestodelcarlino.it

Silvia Evangelisti (nella foto), tra le più note studiose di storia dell’arte italiane, andrà in piazza oggi a vedere da vicino le rocce in piazza Maggiore. Ma avendole viste in varie fotografie e avendo letto del progetto, le promuove pienamente. Perché promuove le rocce? "È chiaro che la piazza è bellissima e che posizionare un’opera è complicato. Però anche rendere così strampalatamente surreale il panorama fa sì che la piazza si noti ancora di più, perché vederla occupata da questa installazione fantastica che di sera diviene quasi lunare, può essere un modo per avvicinare all’arte un pubblico che non capisce l’operazione in sé, ma guarda, si meraviglia, osserva la piazza ancora di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

