Operaio precipita dal tetto del Casino Sociale di Salerno | si indaga

Un grave incidente si è verificato a Salerno, dove un operaio è precipitato dal tetto del Casino Sociale in via D'Agostino durante lavori di manutenzione. La vicenda desta preoccupazione e si indaga sulle cause dell’incidente, sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro e le misure preventive adottate nei cantieri.

Dramma sfiorata a Salerno, dove un operaio è precipitato dal tetto del Casino Sociale, in via D'Agostino, mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione straordinaria. Il 43enne, residente a Bracigliano, sembra a causa del cedimento del solaio, ha fatto un volo di sei metri riportando varie.

