operai sigit a scuola di saldatura per non perdere il lavoro ci sono anche sette donne

A Città di Castello, operai Sigit si immergono in un corso di saldatura per aggiornarsi e mantenere il loro posto di lavoro. Tra loro, sette donne affrontano questa sfida con determinazione, dimostrando che la formazione continua è la chiave per rimanere competitivi, anche a 50 anni. Un esempio di resilienza e capacità di adattamento in un mercato in costante evoluzione.

Città di Castello (Perugia), 18 dicembre 2025 – Riconvertire professionalità e conoscenze a 50 anni non è facile. Ma se sta a cuore il posto di lavoro, non resta che rimboccarsi le maniche e acquisire nuove capacità per prepararsi ad un percorso occupazionale alternativo. Così i dipendenti dello storico stabilimento SIGIT di San Giustino (dal 1972 specializzato nella attività di soffiaggio materie plastiche ed interessato da varie trasformazioni nel corso degli anni) stanno partecipando ad un corso di saldatura e componenti elettriche presso i laboratori della Scuola di Arti e Mestieri “G.O.Bufalini” che ha preso il via a metà ottobre e terminerà a gennaio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

