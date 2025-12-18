Open Arms Salvini | Sono stato in sospeso per cinque anni Ho dormito più leggero

Salvini riflette sulla sospensione di cinque anni, condividendo un senso di leggerezza ritrovata. Nonostante la distanza da Palermo, il suo cuore resta legato alla città e ai momenti vissuti. La recente conclusione del processo Open Arms segna un traguardo importante, portando con sé emozioni e ricordi di un percorso lungo e complesso.

© Agi.it - Open Arms, Salvini: "Sono stato in sospeso per cinque anni. Ho dormito più leggero" AGI - "Oggi sono lontano da Palermo ma con il cuore sono vicino per mille motivi. Innanzitutto, perché ieri è stata una bella serata: si è chiuso il processo Open Arms cominciato a Palermo. Si trattava di un altro genere di navigazione però, confesso, che al di là delle dichiarazioni stampa, un conto è parlare dei processi degli altri, un altro è rimanere per cinque anni sospeso ". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo, in collegamento da remoto, all'incontro "Noi, il Mediterraneo", Palermo Marina Yachting, il giorno dopo la decisione della corte di Cassazione che ha reso definitiva l' assoluzione del segretario leghista per la vicenda Open Arms.

