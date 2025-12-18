Open Arms Salvini dopo assoluzione | stanotte ho dormito bene

Dopo l’assoluzione, Salvini riflette sul peso delle difficoltà personali e sulla serenità ritrovata, sottolineando l’importanza di affrontare con fermezza le sfide che coinvolgono la libertà e la famiglia. Un momento di sollievo dopo un periodo di tensione, che mette in luce il lato umano di una figura politica spesso al centro del dibattito pubblico.

Casalecchio di Reno, 18 dic. (askanews) – “Ieri ero abbastanza teso, perché quando c’è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico e dover spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera perché sopra i 4 anni c’è la galera, non ci sono i lavori socialmente utili. Era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquilla. Stanotte ho dormito bene”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa Anas a Casalecchio, commentando l’assoluzione definitiva nel caso Open Arms. “Io ho ancora un anno e mezzo per chiudere tantissimi cantieri che abbiamo aperto e stiamo portando avanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

