Open Arms Salvini assolto in via definitiva | Non fu sequestro di persona

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, stabilendo che non si trattò di sequestro di persona. La decisione chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il leader della Lega e il vicepremier, offrendo una chiara pronuncia sulla natura dei fatti contestati.

Assolto in via definitiva perché il fatto non sussiste. I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo e confermato in via definitiva l'assoluzione del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nel processo Open Arms. Con la decisione della Suprema Corte si chiude una vicenda giudiziaria durata anni, che vedeva Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver impedito lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti dalla nave dell'Ong spagnola nell'estate del 2019, quando il segretario del Carroccio era ministro dell'Interno.

