Open Arms Nappi Lega | trionfa la giustizia giusta Felicitazioni a Matteo Salvini

La Cassazione ha assegnato giustizia a Matteo Salvini, confermando il suo operato come ministro. La decisione mette fine a un lungo contenzioso politico, sottolineando la legittimità delle sue azioni e il rispetto delle istituzioni. Un risultato che rafforza il ruolo e la credibilità della leadership, mentre le posizioni si confrontano nel definire il futuro della politica italiana.

Cassazione assolve Matteo Salvini: il processo politico si chiude, confermato il pieno esercizio del dovere ministeriale. “Rigettando il ricorso presentato dalla Procura di Palermo e confermando la piena assoluzione per Matteo Salvini perché il fatto non sussiste, la Cassazione mette la parola definitiva su un processo totalmente politico che non sarebbe dovuto nemmeno essere istruito e che ha minacciato le fondamenta di ogni principio democratico. La decisione dei giudici ribadisce che Matteo Salvini ha fatto solo il proprio dovere di ministro della Repubblica proteggendo l’Italia e gli italiani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

