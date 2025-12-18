Open Arms assoluzione definitiva per Salvini | la Cassazione respinge il ricorso

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms. La decisione mette fine a un lungo contenzioso giudiziario, chiudendo definitivamente il capitolo delle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Un verdetto che sancisce la fine di una vicenda complessa e che avrà ripercussioni politiche e giudiziarie significative.

Assoluzione definitiva per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso Open Arms. I fatti risalgono all’agosto del 2019, quando fu vietato per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave dell’ong spagnola al largo delle coste italiane. I giudici della quinta sezione collegiale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro la sentenza dello scorso anno, con cui i giudici avevano fatto cadere l’impianto accusatorio. Il vicepresidente del Consiglio, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, ha subito commentato sostenendo che “difendere i confini non è reato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

