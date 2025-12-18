Open Arms assoluzione definitiva per Salvini | la Cassazione respinge il ricorso

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms. La decisione mette fine a un lungo contenzioso giudiziario, chiudendo definitivamente il capitolo delle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Un verdetto che sancisce la fine di una vicenda complessa e che avrà ripercussioni politiche e giudiziarie significative.

© Lanotiziagiornale.it - Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini: la Cassazione respinge il ricorso Assoluzione definitiva per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso Open Arms. I fatti risalgono all’agosto del 2019, quando fu vietato per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave dell’ong spagnola al largo delle coste italiane. I giudici della quinta sezione collegiale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro la sentenza dello scorso anno, con cui i giudici avevano fatto cadere l’impianto accusatorio. Il vicepresidente del Consiglio, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, ha subito commentato sostenendo che “difendere i confini non è reato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura Leggi anche: Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Palermo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Open Arms, è definitiva l'assoluzione di Salvini; Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l'assoluzione definitiva; Open Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva; Open Arms, dalla Cassazione arriva l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini. FLASH: Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini. L'avvocato difensore Bongiorno: "Il processo non doveva neanche iniziare" - E' definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. affaritaliani.it

Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: “Non fu sequestro di persona” - I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato ... msn.com

Open Arms, Salvini assolto in via definitiva dalla Cassazione - Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla procura di Palermo nell'ambito del processo Open ... milanofinanza.it

Riccardo Molinari sull'assoluzione definitiva di Matteo Salvini al processo Open Arms. - facebook.com facebook

L’Ue e il Mercosur. Salvini assolto per Open Arms. Freddo e fango a Gaza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.