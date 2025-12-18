Onlyfanser ricattate da un ragazzo di Vignola 26enne fermato con l' accusa di estorsione
Un giovane di Vignola, di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver estorto denaro a diverse creator su Instagram e OnlyFans. L'indagine ha portato alla luce un presunto giro di ricatti che coinvolge il ragazzo, mettendo in allarme l'intera comunità digitale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rischi legati ai social media e ai contenuti condivisi online.
Un ragazzo di 26 anni, residente a Vignola, è finito al centro di un'indagine per un presunto giro di estorsioni ai danni di diverse creator attive su Instagram e Onlyfans. Secondo quanto emerso, il giovane sfruttava le proprie competenze tecniche per colpire le vittime che ignoravano le sue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Le Iene filmano il ricattatore di OnlyFans: cancellava i profili delle ragazze poi chiedeva il riscatto.
