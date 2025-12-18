Onlyfanser ricattate da un ragazzo di Vignola 26enne fermato con l' accusa di estorsione

Un giovane di Vignola, di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver estorto denaro a diverse creator su Instagram e OnlyFans. L'indagine ha portato alla luce un presunto giro di ricatti che coinvolge il ragazzo, mettendo in allarme l'intera comunità digitale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rischi legati ai social media e ai contenuti condivisi online.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.