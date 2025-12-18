Omicidio Vassallo ordinanza annullata di nuovo | mancano i gravi indizi di colpevolezza

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha nuovamente annullato l’ordinanza riguardante l’omicidio di Vassallo, evidenziando l’assenza di gravi indizi di colpevolezza. Il provvedimento, che coinvolgeva il colonnello Fabio Cagnazzo e altri indagati, è stato rinviato a un’altra sezione del Riesame per ulteriori accertamenti. La decisione riapre i contorni di un caso ancora avvolto da incertezze e attese di chiarimenti.

Immagine generica

La Cassazione ha annullato il provvedimento emesso nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e degli altri indagati e ha rinviato gli atti ad un'altra sezione del Riesame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Urbanistica, il Riesame annulla i domiciliari a Manfredi Catella: "Mancano i gravi indizi di colpevolezza"

Leggi anche: Assalto pullman Pistoia basket, fermati 3 ultrà per omicidio: “Gravi indizi colpevolezza”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

omicidio vassallo ordinanza annullataCaso Vassallo, la Cassazione annulla nuovamente le misure cautelari - Caso Vassallo: la Cassazione annulla per la seconda volta l'ordinanza sulle misure cautelari. infocilento.it

omicidio vassallo ordinanza annullataOmicidio Vassallo, Cassazione annulla di nuovo ordinanza Riesame - Secondo annullamento sui gravi indizi di colpevolezza, da parte della Cassazione, dell'ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno con la quale è stata confermata la misura cautelare del gip nei co ... ilroma.net

omicidio vassallo ordinanza annullataOmicidio Vassallo. La Cassazione annulla le misure cautelari stabilite dal Tribunale del Riesame - La Cassazione annulla per la s econda volta l’ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno, ordinando che gli atti vengano trasmessi ad altri giudici. ondanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.