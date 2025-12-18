Omicidio Vassallo ordinanza annullata di nuovo | mancano i gravi indizi di colpevolezza

La Cassazione ha nuovamente annullato l’ordinanza riguardante l’omicidio di Vassallo, evidenziando l’assenza di gravi indizi di colpevolezza. Il provvedimento, che coinvolgeva il colonnello Fabio Cagnazzo e altri indagati, è stato rinviato a un’altra sezione del Riesame per ulteriori accertamenti. La decisione riapre i contorni di un caso ancora avvolto da incertezze e attese di chiarimenti.

