Omicidio Vassallo la Cassazione annulla ancora il Riesame | atti a un nuovo collegio

Nuovo sviluppo nell’indagine sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica. La Cassazione ha nuovamente annullato l’ordinanza del Riesame di Salerno, richiedendo una nuova valutazione da parte di un collegio diverso. Un passo cruciale che potrebbe aprire nuove piste e approfondimenti nel caso, rimasto irrisolto da oltre un decennio.

Nuovo snodo nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica. La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta l’ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno sulle misure cautelari, disponendo però, in questa occasione, che la valutazione venga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

