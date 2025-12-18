Gli avvocati di Fabio Cagnazzo esprimono fiducia nella sua innocenza e si dicono soddisfatti della decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, evidenziando una ristrutturazione del quadro probatorio.

© Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, i legali di Cagnazzo: “Sempre creduto nella sua innocenza”

Tempo di lettura: 2 minuti “Quali difensori di Fabio Cagnazzo, abbiamo sempre creduto nella innocenza del nostro assistito e non possiamo che manifestare soddisfazione per la odierna decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, evidentemente destrutturando il provvedimento sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziaria”. Così in una nota, i legali del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, gli avvocati Ilaria Criscuolo e Agostino De Caro. “Il Tribunale del Riesame invero, pur revocando la misura carceraria per sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari, aveva tuttavia confermato ed anzi ulteriormente rafforzato la tenuta del quadro indiziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Omicidio Vassallo: a Salerno presidio per il colonnello Cagnazzo

Leggi anche: Omicidio Vassallo, Cagnazzo: “Sono innocente e chiedo giustizia”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Omicidio Vassallo, l'udienza slitta ancora al 16 gennaio 2026; Omicidio Vassallo, slitta ancora l’udienza: nuovo appuntamento il 16 gennaio; Angelo Vassallo, chi era il sindaco pescatore: gli arresti 14 anni dopo l'omicidio; Omicidio Vassallo, nuovo rinvio al 16 gennaio: udienza sospesa per motivi di salute di un legale -.

Omicidio Vassallo: a Salerno presidio per il colonnello Cagnazzo - Sono arrivati perfino da Lazio e Sicilia per chiedere "verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo", il colonnello dei carabinieri sotto inchiesta per l'omicidio del sindaco- ansa.it

Omicidio Vassallo, slitta ancora l’udienza: nuovo appuntamento il 16 gennaio - Si è conclusa con un rinvio la quarta udienza della fase predibattimentale davanti al Tribunale di Salerno, relativa all’omicidio del ... msn.com