Omicidio Vassallo i legali di Cagnazzo | Sempre creduto nella sua innocenza
Gli avvocati di Fabio Cagnazzo esprimono fiducia nella sua innocenza e si dicono soddisfatti della decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, evidenziando una ristrutturazione del quadro probatorio.
Tempo di lettura: 2 minuti “Quali difensori di Fabio Cagnazzo, abbiamo sempre creduto nella innocenza del nostro assistito e non possiamo che manifestare soddisfazione per la odierna decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, evidentemente destrutturando il provvedimento sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziaria”. Così in una nota, i legali del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, gli avvocati Ilaria Criscuolo e Agostino De Caro. “Il Tribunale del Riesame invero, pur revocando la misura carceraria per sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari, aveva tuttavia confermato ed anzi ulteriormente rafforzato la tenuta del quadro indiziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
