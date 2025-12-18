Omicidio Margherita Ceschin due ergastoli | la sentenza che chiude a metà il caso di Conegliano

La Corte d’Assise di Treviso ha condannato all’ergastolo gli esecutori dell’omicidio di Margherita Ceschin, la pensionata di Conegliano uccisa nella sua abitazione nel giugno 2023. La sentenza chiude, almeno in parte, il caso, lasciando comunque aperti alcuni interrogativi sulla dinamica e sui motivi dell’omicidio. Due persone sono state riconosciute colpevoli e condannate a vita, segnando una svolta nel processo di primo grado.

© Notizieaudaci.it - Omicidio Margherita Ceschin, due ergastoli: la sentenza che chiude (a metà) il caso di Conegliano La decisione della Corte d'Assise di Treviso: carcere a vita per gli esecutori materiali. Si chiude con due condanne all'ergastolo il processo di primo grado per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata senza vita nella sua abitazione di Conegliano la notte del 23 giugno 2023. La Corte d'Assise di Treviso, al termine di undici mesi di udienze, ha inflitto il carcere a vita a Sergio Antonio Lorenzo (40 anni) e Mateo Garcia (31), entrambi di nazionalità dominicana, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Per i due imputati sono state disposte anche le pene accessorie: sei mesi di isolamento diurno, interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento di un provvisionale complessivo di 150mila euro alle parti civili.

