Omicidio di Nada Cella l’avvocato di Annalucia Cecere | Processo illogico l’imputata va assolta
Nel processo legato all’omicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere denuncia un’istruttoria illogica, sostenendo che l’imputata meriti l’assoluzione. Secondo il legale, le accuse si basano su sospetti infondati e indizi che non dimostrano la colpevolezza. La discussione si concentra sulla mancanza di prove concrete, mettendo in discussione la validità dell’accusa e ribadendo l’innocenza della sua assistita.
Il legale di Annalucia Cecere al processo sul delitto di Nada Cella: “La procura fa passare sospetti per indizi gravi e precisi, l’imputata deve essere assolta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
