Omicidio di Nada Cella l’avvocato di Annalucia Cecere | Processo illogico l’imputata va assolta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo legato all’omicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere denuncia un’istruttoria illogica, sostenendo che l’imputata meriti l’assoluzione. Secondo il legale, le accuse si basano su sospetti infondati e indizi che non dimostrano la colpevolezza. La discussione si concentra sulla mancanza di prove concrete, mettendo in discussione la validità dell’accusa e ribadendo l’innocenza della sua assistita.

omicidio di nada cella l8217avvocato di annalucia cecere processo illogico l8217imputata va assolta

© Ilsecoloxix.it - Omicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere: “Processo illogico, l’imputata va assolta”

Il legale di Annalucia Cecere al processo sul delitto di Nada Cella: “La procura fa passare sospetti per indizi gravi e precisi, l’imputata deve essere assolta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, il marito di Annalucia Cecere: “Mai alzato le mani con me, conosceva Soracco di vista”

Leggi anche: Nada Cella, chiesto l'ergastolo per Annalucia Cecere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

omicidio nada cella l8217avvocatoOmicidio di Nada Cella, l’avvocato di Annalucia Cecere: “Processo illogico, l’imputata va assolta” - Il processo a carico di Annalucia Cecere, l'ex insegnante che secondo l'accusa avrebbe ucciso la segretaria Nada Cella a Chiavari il 6 maggio 1996, "è illogico" dove si "vogliono fare passare ... ilsecoloxix.it

omicidio nada cella l8217avvocatoNada Cella, difensori della Cecere: "Processo illogico, va assolta" - La difesa di Annalucia contesta il processo per l’omicidio, definendolo basato su sospetti trasformati in indizi. telenord.it

omicidio nada cella l8217avvocatoProcesso Nada Cella: oggi la difesa di Cecere in aula, la sentenza slitta al 2026 - L’udienza del 4 dicembre era saltata per l’assenza di un giudice popolare, costringendo la Corte presieduta da Massimo Cusatti a rinviare i lavori. primocanale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.