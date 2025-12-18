Omicidio di Nada Cella l’avvocato di Annalucia Cecere | Processo illogico l’imputata va assolta
L’avvocato di Annalucia Cecere critica il processo sull’omicidio di Nada Cella, definendolo illogico e chiedendo l’assoluzione della sua assistita. Secondo il legale, la procura alimenta sospetti attraverso indizi che non reggono, evidenziando l’assenza di prove concrete. La discussione si concentra sulla necessità di una valutazione più equa e obiettiva delle evidenze nel caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.
Il legale di Annalucia Cecere al processo sul delitto di Nada Cella: “La procura fa passare sospetti per indizi gravi e precisi, l’imputata deve essere assolta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
