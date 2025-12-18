Omaggio a Lucio Battisti della Quarry Band il 20 dicembre.

Il 20 dicembre, il Teatro Moderno di Tegoleto ospiterà l’ultimo evento del 2025, un emozionante omaggio a Lucio Battisti a cura della Quarry Band. Un appuntamento imperdibile per celebrare il grande cantautore italiano in una serata ricca di musica e ricordi, chiudendo in bellezza la stagione teatrale.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento del 2025 per la Stagione Teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto con l’ omaggio a Lucio Battisti. Un viaggio tra musica e incontri d’autore che si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 21. Lucio Battisti (Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998) non è solo un cantautore: è il poeta che ha segnato la storia della musica italiana con le sue melodie immortali e i testi indimenticabili scritti insieme a Mogol. È considerato uno dei massimi autori ed interpreti nella storia della musica leggera italiana sia come interprete della sua musica, sia come autore per altri artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

