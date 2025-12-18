Omaggio a George Michael al Mondello Glam hotel | il live di Benny Amoroso

Vieni a vivere un tributo indimenticabile a George Michael al Mondello Glam Hotel. Sabato 27 dicembre, alle ore 20, Benny Amoroso si esibirà in un live speciale, portando sul palco un emozionante omaggio musicale. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del Natale, che trasformerà la serata in un momento di pura magia e divertimento. Ti aspettiamo in via Gallo 22 per una notte all'insegna dell'arte e dell'atmosfera festosa.

