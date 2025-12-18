Omaggio a George Michael al Mondello Glam hotel | il live di Benny Amoroso
Vieni a vivere un tributo indimenticabile a George Michael al Mondello Glam Hotel. Sabato 27 dicembre, alle ore 20, Benny Amoroso si esibirà in un live speciale, portando sul palco un emozionante omaggio musicale. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del Natale, che trasformerà la serata in un momento di pura magia e divertimento. Ti aspettiamo in via Gallo 22 per una notte all'insegna dell'arte e dell'atmosfera festosa.
Sabato 27 Dicembre, alle 20, al Mondello Glam Hotel (via Gallo 22), arriva l'evento con un grande inno natalizio. Non c'è Natale senza "Last Cristmas", il brano iconico di George Michael che verrà ricordato con un progetto palermitano capitanato dal musicista Benny Amoroso: Filippo Cottone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
