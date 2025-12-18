Oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio

Durante i controlli nel centro storico di Prato, la polizia locale ha scoperto e sequestrato oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati, qualificati come sostanze stupefacenti. Un intervento che sottolinea l’attenzione alle attività commerciali in vista delle festività natalizie e l’impegno per garantire la sicurezza pubblica.

