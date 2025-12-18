Oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli nel centro storico di Prato, la polizia locale ha scoperto e sequestrato oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati, qualificati come sostanze stupefacenti. Un intervento che sottolinea l’attenzione alle attività commerciali in vista delle festività natalizie e l’impegno per garantire la sicurezza pubblica.

oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio

© Firenzetoday.it - Oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio

Nel quadro dei controlli rafforzati sulle attività commerciali nel centro storico di Prato, avviati in vista delle festività natalizie, la polizia locale ha rinvenuto e sequestrato nei giorni scorsi una notevole quantità di farmaci irregolari qualificati come sostanze stupefacenti. Durante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Oltretorrente, sequestrati oltre mille elettrodomestici fuori norma in un negozio cinese

Leggi anche: Affitti a Firenze, canoni fuori controllo. Oltre mille euro per 80 metri. Crollano i contratti low cost

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prato, oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio.

Farmaci illegali: sequestrate oltre 29.500 unità e arrestate 5 persone - Sono i risultati di due operazioni svolte dai Nas, in collaborazione con Impact e altri organismi ispettivi italiani e internazionali. quotidianosanita.it

Farmaci illegali. Sequestrati oltre 80mila medicinali in 7 giorni. I dati dell’operazione Pangea - Resta ancora elevato il numero di italiani che si rivolgono a canali non ufficiali per l’acquisto di farmaci. quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.