Oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio
Durante i controlli nel centro storico di Prato, la polizia locale ha scoperto e sequestrato oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati, qualificati come sostanze stupefacenti. Un intervento che sottolinea l’attenzione alle attività commerciali in vista delle festività natalizie e l’impegno per garantire la sicurezza pubblica.
Nel quadro dei controlli rafforzati sulle attività commerciali nel centro storico di Prato, avviati in vista delle festività natalizie, la polizia locale ha rinvenuto e sequestrato nei giorni scorsi una notevole quantità di farmaci irregolari qualificati come sostanze stupefacenti. Durante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Oltretorrente, sequestrati oltre mille elettrodomestici fuori norma in un negozio cinese
Leggi anche: Affitti a Firenze, canoni fuori controllo. Oltre mille euro per 80 metri. Crollano i contratti low cost
Prato, oltre mille compresse di farmaci oppiacei non autorizzati in negozio.
Farmaci illegali: sequestrate oltre 29.500 unità e arrestate 5 persone - Sono i risultati di due operazioni svolte dai Nas, in collaborazione con Impact e altri organismi ispettivi italiani e internazionali. quotidianosanita.it
Farmaci illegali. Sequestrati oltre 80mila medicinali in 7 giorni. I dati dell’operazione Pangea - Resta ancora elevato il numero di italiani che si rivolgono a canali non ufficiali per l’acquisto di farmaci. quotidianosanita.it
Maglie da calcio, articoli Apple e oltre mille e cinquecento “Labubu”: sei persone denunciate dalla Guardia di Finanza nel weekend di controlli tra centro storico e Porto Antico - facebook.com facebook
Sala Consilina, albero di Natale a uncinetto per la solidarietà. Oltre mille mattonelle di lana realizzate a mano a scopo di beneficenza #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.