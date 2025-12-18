In una città dove i tempi della giustizia sembrano infiniti e l’immobilismo del Comune blocca ogni speranza di riscatto, le nostre vite vengono lentamente sminuzzate da un sistema che sembra dimenticarsi di noi. Oltre 100mila euro di danni e nessuna soluzione all’orizzonte, mentre l’inerzia amministrativa aggrava una situazione già insostenibile. È il momento di far sentire la nostra voce.

© Ilgiorno.it - "Oltre 100mila euro e nessuna certezza"

"La giustizia si prende i suoi tempi, il Comune è fermo e a Roma non si muove nulla: siamo finiti in una situazione che sta rovinando le nostre vite, senza avere alcuna colpa". Barbara Ferrario e la sua famiglia hanno acquistato “sulla carta“ uno dei 138 appartamenti del complesso immobiliare Viva Certosa, in viale Certosa 165. Tre palazzi di 5, 9 e 12 piani con Green Stone come costruttore, la stessa società sviluppatrice dello Scalo House in zona Farini posto sotto sequestro il 7 novembre 2024. Palazzi solo immaginari, perché lì c’è solo uno spazio vuoto recintato invaso dalle sterpaglie. "Per quanto riguarda il nostro caso – spiega – sono state effettuate le demolizioni e le bonifiche, e poi più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Conclusi i lavori da 100mila euro alla palestra della Morpurgo: servirà oltre 1000 studenti

Leggi anche: Oltre 100mila euro stanziati dal Comune per le luci di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Oltre 100mila euro e nessuna certezza; Bovini avvelenati dal fumo degli oleandri, cosa sappiamo: fatale il falò di sterpaglie, malore anche per un contadino. «E 100 mila euro di danni»; Palermo Legalità: oltre 100 mila euro per progetti e iniziative sul territorio; Juventus, John Elkann: «Fa parte della mia famiglia da 102 anni, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita» VIDEO.

"Oltre 100mila euro e nessuna certezza" - "La giustizia si prende i suoi tempi, il Comune è fermo e a Roma non si muove nulla: siamo finiti in una situazione che sta rovinando le nostre vite, senza avere alcuna colpa". msn.com