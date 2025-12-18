Oltre 100mila euro e nessuna certezza
In una città dove i tempi della giustizia sembrano infiniti e l’immobilismo del Comune blocca ogni speranza di riscatto, le nostre vite vengono lentamente sminuzzate da un sistema che sembra dimenticarsi di noi. Oltre 100mila euro di danni e nessuna soluzione all’orizzonte, mentre l’inerzia amministrativa aggrava una situazione già insostenibile. È il momento di far sentire la nostra voce.
"La giustizia si prende i suoi tempi, il Comune è fermo e a Roma non si muove nulla: siamo finiti in una situazione che sta rovinando le nostre vite, senza avere alcuna colpa". Barbara Ferrario e la sua famiglia hanno acquistato “sulla carta“ uno dei 138 appartamenti del complesso immobiliare Viva Certosa, in viale Certosa 165. Tre palazzi di 5, 9 e 12 piani con Green Stone come costruttore, la stessa società sviluppatrice dello Scalo House in zona Farini posto sotto sequestro il 7 novembre 2024. Palazzi solo immaginari, perché lì c’è solo uno spazio vuoto recintato invaso dalle sterpaglie. "Per quanto riguarda il nostro caso – spiega – sono state effettuate le demolizioni e le bonifiche, e poi più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Conclusi i lavori da 100mila euro alla palestra della Morpurgo: servirà oltre 1000 studenti
Leggi anche: Oltre 100mila euro stanziati dal Comune per le luci di Natale
Oltre 100mila euro e nessuna certezza; Bovini avvelenati dal fumo degli oleandri, cosa sappiamo: fatale il falò di sterpaglie, malore anche per un contadino. «E 100 mila euro di danni»; Palermo Legalità: oltre 100 mila euro per progetti e iniziative sul territorio; Juventus, John Elkann: «Fa parte della mia famiglia da 102 anni, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita» VIDEO.
"Oltre 100mila euro e nessuna certezza" - "La giustizia si prende i suoi tempi, il Comune è fermo e a Roma non si muove nulla: siamo finiti in una situazione che sta rovinando le nostre vite, senza avere alcuna colpa". msn.com
Frode informatica da oltre 100mila euro con falsi sms - Con un falso sms della banca allarmavano i correntisti circa alcuni pagamenti autorizzati e lasciavano un numero di telefono a cui chiamare per avere spiegazioni, in tal modo quattro truffatori sono ... ansa.it
Rapina lampo in un negozio di antiquariato: banditi armati rubano gioielli per oltre 100mila euro - Poi, in pochi minuti, hanno estratto le pistole, legato i dipendenti e rubato preziosi e gioielli. rainews.it
PER 100.000 ... LO FARESTI
La febbre di tennis genera record di vendite per le Nitto ATP Finals 2026 a Torino: oltre 100mila biglietti staccati con un anno d’anticipo. @CalcioFinanza @atptour x.com
Oltre 300 disegni degli studenti hanno guidato il progetto da 100mila euro, con aule all’aperto e pergola didattica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.