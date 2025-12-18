Ok definitivo a Dl sicurezza lavoro Calderone | Avanti confronto con parti sociali – Il video

Il Dl sicurezza lavoro riceve il via libera definitivo, segnando un passo importante per la tutela dei lavoratori. Il governo conferma il suo impegno nel garantire ambienti di lavoro più sicuri e di qualità, portando avanti un confronto costruttivo con le parti sociali. Una legge che risponde alle esigenze di sicurezza e stabilità, rafforzando il sistema e mettendo al centro la tutela dei diritti dei lavoratori.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Il Decreto sicurezza e' da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall'inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole, mettere in sicurezza il futuro. Il via libera finale è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali. I miei ringraziamenti vanno al viceministro, Maria Teresa Bellucci, che ha seguito con grande dedizione tutti i lavori delle due Camere, e al Parlamento per i miglioramenti inseriti nell'iter di conversione in legge.

Dl sicurezza lavoro: ok definitivo Camera, no bonus Inail con violazioni gravi - Con 143 voti favorevoli e 105 contrari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Dl sicurezza lavoro: Calderone, dopo ok definitivo avanti confronto parti sociali - Traguardo importante, futuro al sicuro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Ok definitivo a Dl sicurezza lavoro, Calderone: Avanti confronto con parti sociali

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-sicurezza-lavoro-via-libera-definitivo-camera-e-legge-ecco-cosa-cambia-AI8CtcR #Manovra #Governo #transizione - facebook.com facebook

