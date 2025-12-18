Oggi al Consiglio europeo l’assalto al nostro portafogli per finanziare l’Ucraina
Al Consiglio europeo si discute di un piano che potrebbe mettere le mani sui patrimoni di Mosca, con gli Stati membri come garanti. L’obiettivo è finanziare l’Ucraina, trasferendo risorse da Euroclear alla Commissione. Una mossa che solleva importanti questioni di sicurezza e sovranità, e che potrebbe avere ripercussioni significative sul nostro portafoglio e sulla stabilità finanziaria europea.
Il piano è prendere gli asset di Mosca, con gli Stati a fare da garanti dei soldi che vanno da Euroclear alla Commissione. Pressing sulla Meloni perché faccia la «scelta giusta». L’unica cosa certa del Consiglio europeo di oggi è che comincerà intorno alle 10. Tutto il resto è da vedere e, soprattutto, da scrivere. Almeno a giudicare dalle diverse ipotesi che si susseguono in queste ore per riuscire a trovare la quadra per garantire all’Ucraina un prestito entro i primi mesi del 2026. Le differenze partono già dalla finalità di quella somma (210 miliardi, distribuiti fino al 2030, di cui 90 entro il prossimo primo semestre). 🔗 Leggi su Laverita.info
