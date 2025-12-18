Oggi al Consiglio europeo l’assalto al nostro portafogli per finanziare l’Ucraina

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Consiglio europeo si discute di un piano che potrebbe mettere le mani sui patrimoni di Mosca, con gli Stati membri come garanti. L’obiettivo è finanziare l’Ucraina, trasferendo risorse da Euroclear alla Commissione. Una mossa che solleva importanti questioni di sicurezza e sovranità, e che potrebbe avere ripercussioni significative sul nostro portafoglio e sulla stabilità finanziaria europea.

oggi al consiglio europeo l8217assalto al nostro portafogli per finanziare l8217ucraina

© Laverita.info - Oggi al Consiglio europeo l’assalto al nostro portafogli per finanziare l’Ucraina

Il piano è prendere gli asset di Mosca, con gli Stati a fare da garanti dei soldi che vanno da Euroclear alla Commissione. Pressing sulla Meloni perché faccia la «scelta giusta». L’unica cosa certa del Consiglio europeo di oggi è che comincerà intorno alle 10. Tutto il resto è da vedere e, soprattutto, da scrivere. Almeno a giudicare dalle diverse ipotesi che si susseguono in queste ore per riuscire a trovare la quadra per garantire all’Ucraina un prestito entro i primi mesi del 2026. Le differenze partono già dalla finalità di quella somma (210 miliardi, distribuiti fino al 2030, di cui 90 entro il prossimo primo semestre). 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Oggi a Napoli le finali del Circuito Europeo Cadetti di spada in diretta su “ASSALTO – La TV della Scherma”

Leggi anche: Fondi russi, niente accordo al Consiglio europeo sulla confisca. Ma i leader Ue promettono: «Colmeremo i buchi di bilancio dell’Ucraina»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Consiglio europeo, oggi il vertice. Dai beni russi al Green Deal: i temi sul tavolo - Il Consiglio Europeo prende il via intorno alle 10 del mattino, con gli ingressi previsti a partire dalle ore precedenti. tg24.sky.it

Ue-Africa: oggi vertice a Luanda. Costa (Consiglio europeo): “Uniti nell’ambizione, pari nel partenariato” - Nel giorno del vertice di Luanda fra Unione europea e Unione africana, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dichiara ancora: “Stiamo alimentando il futuro dell’energia pulita in Africa. agensir.it

Ue-Africa: oggi vertice a Luanda. Costa (Consiglio europeo): “Rinnovate ambizioni comuni, focalizzate sul futuro” - Unione africana a Luanda, siamo fianco a fianco, attingendo ai preziosi insegnamenti della nostra storia comune e con rinnovate ... agensir.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.