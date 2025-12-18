Oggi 18 dicembre San Graziano di Tours | sfidò le persecuzioni per celebrare l’Eucarestia

Il 18 dicembre celebriamo San Graziano di Tours, un grande evangelizzatore che, nonostante le persecuzioni, affrontò rischi enormi per celebrare l’Eucarestia. La sua dedizione e coraggio sono un esempio di fede e perseveranza, ispirando ancora oggi chi crede nel potere della testimonianza e dell’amore divino.

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 dicembre, San Graziano di Tours: sfidò le persecuzioni per celebrare l’Eucarestia Grande evangelizzatore, san Graziano di Tours nonostante le persecuzioni riusciva a celebrare l’Eucarestia affrontando i rischi più grossi. Si commemora oggi, 18 dicembre, la figura di san Graziano di Tours. Fu il primo vescovo della cittadina francese, la sua nascita si colloca sul finire del III secolo e la sua morte nei primissimi anni di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Leggi anche: Buon onomastico Graziano oggi 18 dicembre: immagini di auguri da inviare via social Leggi anche: Emissioni di carbonio sostenuti nel 2024, da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Giovedì 18 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Almanacco del 18 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Natale a Catania: dal 16 al 22 dicembre nuovi appuntamenti all’insegna della tradizione; Consiglio comunale del 18 dicembre 2025. Giovedì 18 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è giovedì 18 dicembre e si festeggia San Malachia e San Graziano. nostrofiglio.it

Almanacco del 18 dicembre, oggi si celebra San Graziano. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Il 18 dicembre è il 352º giorno del calendario gregoriano (il 353º negli anni bisestili) e mancano 13 giorni alla fine dell'anno. infocilento.it

San Graziano di Tours, 18 dicembre 2025/ Oggi si festeggia il vescovo evangelizzatore della Francia - Il 18 dicembre si festeggia San Graziano di Tours, vescovo e protettore degli oggetti smarriti. ilsussidiario.net

18 dicembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa

ACCADDE OGGI Il 17 dicembre del 2005 a #Capodichino venne ucciso Giuseppe Riccio, pizzaiolo di 26 anni, in un raid contro il proprietario della pizzeria dove lavorava. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sembra che la sera precedente dei balordi fos - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.