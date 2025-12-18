Oddio fermatevi Amici caos totale in sala prove | pubblico di sasso

Un momento di tensione improvvisa scuote la sala prove, lasciando il pubblico senza parole. La settimana scorsa, Alessandra Celentano ha scelto di testare un allievo con un compito particolare: un passo a due con Giulia Pauselli. L’inaspettato scenario ha catturato l’attenzione di tutti, creando un’atmosfera di sorpresa e attesa. Un episodio che resterà impresso tra i protagonisti di questa emozionante avventura.

La settimana scorsa Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova un allievo, Alessio Di Ponzio, affidandogli un compito delicato: eseguire un passo a due insieme a Giulia Pauselli. La professoressa non ha nascosto le sue critiche nei confronti del ballerino, sottolineando quanto fosse importante instaurare una connessione con la partner: "Deve lavorare sui passi a due. Quando sei con una partner, lei è sempre insicura, la lasci sola e rischi di farla schiantare sul pavimento. Serve una connessione importante e io non la vedo". Durante le prove, Alessio ha ricevuto un non classificato, con la Celentano che ha definito la sua performance una catastrofe.

