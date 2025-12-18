Il panorama politico italiano si infiamma con una sfida tra Occhiuto e Tajani, mentre si discute di un possibile ritorno a un modello liberale. Per molti, tornare a Palazzo Grazioli rappresenta un simbolo di un’era passata, un ricordo di un privilegio ormai sbiadito. La domanda che aleggia è: è davvero il momento di una rivoluzione nel centrodestra o si tratta solo di nostalgie di un passato ormai lontano?

© Lettera43.it - Occhiuto lancia la sfida a Tajani: è il tempo della rivoluzione liberale?

Tornare a Palazzo Grazioli per alcuni di loro è stato un colpo al cuore. Perché entrare qui, se ti chiamava Silvio Berlusconi, era un privilegio assoluto. Voleva dire che “lui” aveva qualcosa da dirti, che per “lui” eri importante. Per questo Andrea Ruggieri, anfitrione del convegno In Libertà, ha voluto organizzarlo a tutti costi entro queste mura, anche se la sala della stampa estera, al secondo piano, è troppo piccola, si sta stretti e alcuni sono rimasti fuori. «Vi ringrazio per il coraggio di essere qui.». Così Roberto Occhiuto, pluri-governatore calabrese e vicesegretario di Forza Italia, si rivolge ai parlamentari azzurri accorsi all’appuntamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Regionali, Toscano lancia la sfida a Occhiuto e Tridico: "Dsp alternativa politica a un sistema dominante e rovinoso"

Leggi anche: Elezioni, FI festeggia Occhiuto a Reggio e Cannizzaro lancia la sfida per palazzo San Palazzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forza Italia, Occhiuto avverte Tajani: “Più liberal”; Opa di Occhiuto su Forza Italia; Occhiuto vs. Tajani, eventi e controeventi: cosa sta succedendo in Forza Italia; Occhiuto, nessuna sfida alla leadership di Tajani - Ultima ora.

Occhiuto lancia la sfida a Tajani: è il tempo della rivoluzione liberale? - Occhiuto con l'iniziativa In libertà lancia la sfida alla leadership azzurra. lettera43.it