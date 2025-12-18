Occhiuto la scossa Nasce la non corrente del governatore Tajani | Il partito è aperto

In un panorama politico in evoluzione, Occhiuto tenta di dare una scossa, mentre nasce una presunta “non corrente” nel partito. Tra incontri con figure come Tajani, Mamdani e Pepe Mujica, si delineano nuovi spazi di dialogo e apertura, senza etichette ufficiali. Un percorso complesso, all’insegna della partecipazione e del rinnovamento, che sfida le divisioni tradizionali e apre al confronto con personalità di spicco e idee diverse.

© Ilfoglio.it - Occhiuto la “scossa”. Nasce la (non) corrente del governatore. Tajani: "Il partito è aperto" Si va dal Cav. – e non poteva essere altrimenti – a Mamdani. C’è spazio pure per Pepe Mujica. “Ma non è una corrente”. Ah no? “Vogliamo dare una scossa liberale al centrodestra. Oggi inizia un percorso”, dice Roberto Occhiuto. E’ l’altra Forza Italia. Vuole dare “un contributo” e non scalzare Antonio Tajani, è la versione ufficiale. Si sono ritrovati ieri a Palazzo Grazioli, nella storica dimora romana di Silvio Berlusconi, per il convegno “In libertà”. L’ha organizzato Andrea Ruggieri, ma il protagonista è il governatore della Calabria. E’ lui l’uomo della “scossa”. Nel suo intervento ringrazia Giorgia Meloni, ma si dimentica di citare Tajani, lo farà solo dopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Forza Italia, faccia a faccia Occhiuto-Tajani (tra i sospetti). Il governatore: “Non voglio fare una corrente” Leggi anche: Forza Italia, Occhiuto: "Grande riconoscenza a Tajani, ma al partito serve una scossa" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Occhiuto la “scossa”. Nasce la (non) corrente del governatore. Tajani: Il partito è aperto; Occhiuto: nessuna nuova corrente in Forza Italia, ma serve una scossa liberale; Occhiuto: in FI nessuna corrente, ma una scossa al centrodestra; Occhiuto lancia la 'scossa liberale' per Forza Italia. Occhiuto la “scossa”. Nasce la (non) corrente del governatore. Tajani: "Il partito è aperto" - Il governatore lancia la sfida liberale a FI "che galleggia all'8 per cento"con un convegno a Roma. ilfoglio.it

Occhiuto: “Nessuna corrente, ma una scossa liberale per rafforzare il centrodestra” - Occhiuto ha sottolineato come il tema delle correnti sia estraneo alla cultura politica che intende promuovere, lanciando al tempo stesso una stoccata al Partito democratico: «Solo il Pd, tra i ... reggiotv.it

Occhiuto: in FI nessuna corrente, ma una scossa al centrodestra - "Oggi ho voluto fare questo: chiamare imprenditori importanti che ci hanno raccontato la loro esperienza e la loro visione del paese. quotidiano.net

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a Roma per "rafforzare Forza Italia, non è una iniziativa contro qualcuno" e ribadisce: "Nessuna nuova corrente, semmai una scossa al centrodestra" - facebook.com facebook

#Occhiuto: "Non voglio fondare una #corrente, ma dare una scossa a #ForzaItalia" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.