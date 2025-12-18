Occhiuto e i liberal di Forza Italia | Ma non siamo una corrente

Roberto Occhiuto chiarisce la posizione di Forza Italia, sottolineando che il convegno non mira a creare una corrente interna. Con parole nette, il governatore ribadisce l’assenza di intenti bellicosi, distanziandosi da polemiche e vecchi schemi. La sua dichiarazione mira a rassicurare e a rafforzare l’unità del partito, lasciando alle spalle ogni fraintendimento e concentrandosi su un futuro di dialogo e coesione.

A Palazzo Grazioli Roberto Occhiuto (nella foto) ribadisce di non avere idee bellicose: «Nessuno aveva intenzione di organizzare questo convegno per fare una corrente, sono cose polverose che appartengono al passato. Solo il Pd, tra i partiti più masochisti, ha le correnti. Noi vogliamo dare una scossa liberale al centrodestra». Insomma, il governatore della Calabria assicura che la sua non è una sfida alla leadership di Antonio Tajani. Al convegno «In libertà. Pensieri liberali per l'Italia», però, punzecchia: «Dicevamo che Fi poteva arrivare al 20%, invece da qualche mese galleggia intorno all'8-9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

