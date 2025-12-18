’Occhi sulla storia’ sempre con voi Da domani la mostra del Carlino

Sempre con voi, “Occhi sulla storia” celebra il potere delle parole e delle immagini che hanno plasmato il nostro passato. Un viaggio tra ricordi e testimonianze, un’occasione per riscoprire insieme le storie che hanno fatto la nostra storia. Da domani, un evento dedicato a tutti, perché i giornali sono prima di tutto le persone che li rendono vivi e autentici.

© Ilrestodelcarlino.it - 'Occhi sulla storia', sempre con voi. Da domani la mostra del Carlino Se è vero che i giornali sono prima di tutto le persone, allora questa è una mostra davvero di tutti. E per tutti. Apre al pubblico domani gratuitamente – dalle 10 alle 14, dopo la preview a inviti di oggi – Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de il Resto del Carlino. Eccola la mostra di Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, diretti da Agnese Pini, che prende il via alla Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De' Toschi, in piazza Minghetti 4d. Inizierà qui un lungo viaggio attraverso la storia del nostro Paese attraverso una esposizione che si potrà visitare gratuitamente fino al 14 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Gli occhi del Carlino sul mondo. Foto, pagine, materiali d'epoca. Una Storia lunga 140 anni raccontata sempre dal vivo Leggi anche: Il Carlino c'è sempre, anche domani

