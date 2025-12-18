Occhi Spaccanti entra nei neologismi del 2025 | le parole dell’anno secondo la Treccani

Nel 2025, “Occhi Spaccanti” diventa uno dei neologismi dell’anno secondo Treccani, conquistando il mondo con il suo fascino. Nato come complimento di Raoul Bova a Martina Ceretti nei famosi audio rubati, il termine si apre ora a nuovi significati e usi, entrando a far parte del linguaggio quotidiano e della cultura pop. Un esempio di come le parole possano riflettere i momenti salienti del nostro tempo.

C’è anche “Occhi Spaccanti”, ovvero il complimento che Raoul Bova fece a Martina Ceretti nei famosi audio rubati, tra i neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025. L’attore, che tra l’altro ha depositato il marchio, di recente aveva stigmatizzato il diffondersi di quelle parole affermando: “Tutti sapevano di questa parola famosa, ‘occhi spaccanti’, che è andata più in voga di qualsiasi altra cosa, prima della guerra e dei femminicidi. Questa è stata l’Italia che mi ha massacrato. Siamo curiosi del gossip e siamo abituati a veder crollare una persona per sentirci importanti”. 🔗 Leggi su Tpi.it

