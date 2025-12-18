Occasioni all’Atalanta Infortuni e Coppa d’Africa Ora Scalvini e Maldini vedono il possibile rilancio
L'Atalanta si prepara a sfruttare nuove occasioni in un periodo complesso, segnato da infortuni e impegni in Coppa d’Africa. Scalvini e Maldini rappresentano due talenti da recuperare per rilanciare la squadra, mentre Raffaele Palladino lavora intensamente per mantenere il ritmo e preparare la ripresa, con un dicembre ricco di sfide e opportunità da cogliere.
Due talenti da recuperare in casa Atalanta. La seconda metà di dicembre, per Raffaele Palladino, una volta fatta ripartire la squadra con cinque vittorie in tre settimane, si annuncia intensa come la prima, con tanto lavoro da fare sui campi di allenamento a Zingonia. Perché finora il tecnico campano ha vinto ruotando sempre la stessa dozzina di pretoriani intoccabili, gli stessi dell’ultimo ciclo di Gasperini, gli eroi di Dublino 2024. Ma ora l’Atalanta ha bisogno di ampliare le rotazioni, coinvolgendo quei giocatori rimasti ai margini per diversi motivi: Samardzic, Sulemana, Brescianini. E poi i due ex azzurri Giorgio Scalvini, 22 anni compiuti la scorsa settimana, e Daniel Maldini, di due anni più grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
