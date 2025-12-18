O soldi o sangue La scelta dell’Ue

Nell’aula di Bruxelles, i leader dell’UE affrontano una difficile sfida: decidere come finanziare il sostegno all’Ucraina nei prossimi due anni. Tra tensioni e divergenze, si misura la volontà di mantenere compatte le politiche europee di difesa e solidarietà, in un contesto internazionale complesso. La loro scelta potrebbe influenzare non solo il futuro del continente, ma anche l’equilibrio globale, tra impegno e responsabilità.

Bruxelles. I leader dell’Unione europea oggi si sono lanciati in una maratona negoziale per cercare di trovare un accordo sul finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni, condizione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

