NYE Amalfi arriva il Capodanno più lungo d’Italia | Special Guest Nicolò De Divitiis

Vivi l’attesa del Capodanno più lungo d’Italia con NYE Amalfi. Due piazze, 10 ore di musica, spettacoli e emozioni, tra artisti, DJ performer, un’orchestra sinfonica e un suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. Un evento unico che trasforma Amalfi nella cornice perfetta per salutare l’anno nuovo in grande stile, con la partecipazione speciale di Nicolò De Divitiis. Un brindisi indimenticabile per iniziare il nuovo anno!

NYE Amalfi – Il Capodanno più lungo d'Italia. Il nuovo anno si apre all'insegna della magia ad Amalfi. Due Piazze, 10 ore di spettacolo, due giorni di eventi strepitosi tra i luoghi più iconici della città, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio.

NYE Amalfi, il Capodanno più lungo d'Italia: due giorni di musica, spettacoli e magia tra le piazze simbolo della città - Due Piazze, 10 ore di spettacolo, due giorni di eventi strepitosi tra i luoghi più iconici della città, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio ... ilvescovado.it

con Frankie e Canthina Band e dj Osso - L’attesa della mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico in piazza Flavio Gioia e poi, dalla mezzanotte e mezza, a piazza Duomo per salutare in musica il nuovo ... ilmattino.it

