NXT 16.122025 Il botch più grande di sempre

© Zonawrestling.net - NXT 16.12.2025 Il botch più grande di sempre Benvenuti all'analisi di NXT, in diretta dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una puntata che promette scintille con il confronto tra Ricky Saints e Je'Von Evans dopo gli eventi della settimana scorsa, e un importante fatal four way per determinare lo sfidante al titolo NXT di Oba Femi. Lo show si apre con un recap degli highlights di Saturday Night's Main Event e del match tra Je'Von Evans e Oba Femi della settimana precedente. BACKSTAGE: Je'Von Evans vaga nel parcheggio in cerca di Ricky Saints. La General Manager Ava cerca di convincerlo a entrare nell'edificio per parlare della situazione, ma Evans rifiuta categoricamente, determinato ad aspettare Saints.

