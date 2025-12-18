NXT 16.122025 Il botch più grande di sempre
Benvenuti all’analisi di NXT, trasmessa dal WWE Performance Center di Orlando. Una serata all'insegna di emozioni, con il confronto tra Ricky Saints e Je’Von Evans e un attesissimo fatal four way per eleggere lo sfidante al titolo di Oba Femi. Una puntata che promette di lasciare il segno, tra sorprese e momenti di alta tensione.
Benvenuti all’analisi di NXT, in diretta dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una puntata che promette scintille con il confronto tra Ricky Saints e Je’Von Evans dopo gli eventi della settimana scorsa, e un importante fatal four way per determinare lo sfidante al titolo NXT di Oba Femi. Lo show si apre con un recap degli highlights di Saturday Night’s Main Event e del match tra Je’Von Evans e Oba Femi della settimana precedente. BACKSTAGE: Je’Von Evans vaga nel parcheggio in cerca di Ricky Saints. La General Manager Ava cerca di convincerlo a entrare nell’edificio per parlare della situazione, ma Evans rifiuta categoricamente, determinato ad aspettare Saints. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
