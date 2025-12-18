Nuovo sottopasso vecchi guai | Clochard e balordi accampati Servono più controlli in stazione

Nuovo sottopasso in stazione, vecchi problemi. Che restano irrisolti. Lo sanno bene i pendolari e chi si reca spesso in stazione al mattino presto. Non passa praticamente giorno senza che vi siano bivacchi nel tunnel sotto i binari che conduce ai treni e in piazzale Carso. "Ci sono clochard e balordi che stazionano per tutta la notte dentro il sottopasso. Al mattino presto – raccontano alcuni pendolari – bisogna farsi strada tra i loro bivacchi per andare a prendere il treno". C’è chi è stato infastidito o – in alcuni casi – anche insultato e minacciato. Un problema di sicurezza, e non solo. "Al mattino la stazione di Rimini è spesso in condizioni pietose – aggiungono – a causa di questa situazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

