Nuovo sottopasso vecchi guai | Clochard e balordi accampati Servono più controlli in stazione

Il nuovo sottopasso in stazione promette miglioramenti, ma i problemi persistono. Clochard e balordi continuano ad accamparsi, creando disagio e insicurezza per pendolari e utenti. La mancanza di controlli adeguati alimenta tensioni e preoccupazioni, rendendo evidente che le soluzioni temporanee non bastano. È ora di affrontare con decisione le vere cause di questi problemi per garantire un ambiente più sicuro e accogliente.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo sottopasso, vecchi guai: "Clochard e balordi accampati. Servono più controlli in stazione" Nuovo sottopasso in stazione, vecchi problemi. Che restano irrisolti. Lo sanno bene i pendolari e chi si reca spesso in stazione al mattino presto. Non passa praticamente giorno senza che vi siano bivacchi nel tunnel sotto i binari che conduce ai treni e in piazzale Carso. "Ci sono clochard e balordi che stazionano per tutta la notte dentro il sottopasso. Al mattino presto – raccontano alcuni pendolari – bisogna farsi strada tra i loro bivacchi per andare a prendere il treno". C’è chi è stato infastidito o – in alcuni casi – anche insultato e minacciato. Un problema di sicurezza, e non solo. "Al mattino la stazione di Rimini è spesso in condizioni pietose – aggiungono – a causa di questa situazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il sindacato di polizia lancia l'allarme: "Bene il nuovo sottopasso della stazione ma servono rinforzi alla Polfer per presidiarlo" Leggi anche: Bowen critica il West Ham come “non abbastanza bravo” e accetta che la squadra sia “nei guai” mentre i lottatori perdono di nuovo a Leeds Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo sottopasso, vecchi guai: Clochard e balordi accampati. Servono più controlli in stazione. Nuovo sottopasso, vecchi guai: "Clochard e balordi accampati. Servono più controlli in stazione" - Lo sanno bene i pendolari e chi si reca spesso in stazione al mattino presto. ilrestodelcarlino.it

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO

Bellissimo il nuovo sottopasso pedonale che consente, a chi arriva col treno, di uscire dalla stazione ferroviaria direttamente lato mare!!! - facebook.com facebook

Inaugurato il nuovo sottopasso pedonale di Lugano-Besso x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.