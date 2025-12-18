Nuovo Piano del Comune Scelte le strade da rifare

Il nuovo Piano del Comune di Perugia definisce le strade prioritarie per interventi di riqualificazione e manutenzione. Tra le vie interessate figurano Via dei Loggi a Ponte San Giovanni, Via Trasimeno Ovest, Via Cortonese, e molte altre ancora, per migliorare la viabilità e la qualità urbana. Queste scelte rappresentano un passo importante verso un centro urbano più sicuro e funzionale, con interventi già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.

PERUGIA Via dei Loggi a Ponte San Giovanni (già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche), strada Trasimeno Ovest, via Cortonese, via del Tabacchificio, strada Monte Malbe, via del Fosso, via XIV Settembre, galleria Kennedy, parcheggio via Catanelli, via XX Settembre. Sono queste le principali strade inserite nel progetto di fattibilità tecnico-economico relativo agli interventi di adeguamento e ripavimentazione di strade e marciapiedi – anno 2025 che la Giunta ha approvato ieri. A seguito della ricognizione effettuata dall'assessorato e dai tecnici comunal, infatti, siono state individuate le priorità di intervento al fine di sanare le situazioni maggiormente critiche.

