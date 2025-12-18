Nuovo parcheggio pubblico in via dei Malatesta e via dei Lorena al via i lavori
Sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio pubblico in via dei Malatesta e via dei Lorena a Sansepolcro. Un intervento fondamentale per migliorare la mobilità cittadina, inserito nelle opere pubbliche del Comune. Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo importante verso una città più funzionale e accessibile, offrendo soluzioni di sosta strategiche per residenti e visitatori.
Hanno preso ufficialmente avvio i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via dei Malatesta – via dei Lorena, intervento inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Sansepolcro e ritenuto strategico per il miglioramento della mobilità e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
