Negli ultimi mesi, Paramount ha lanciato sette offerte per acquisire Warner Bros Discovery, sfidando apertamente Netflix. Guidata da David Ellison, la società sembra determinata a consolidare il proprio ruolo nel settore dell'intrattenimento, segnando un nuovo capitolo di competizione tra giganti dello streaming e della produzione cinematografica. Una strategia audace che potrebbe rivoluzionare gli equilibri dell’industria audiovisiva.

© Ilgiornale.it - Nuovo no Warner Bros all'assalto di Paramount

Di solito si dice che non c'è due senza tre, ma Paramount è riuscita ad arrivare a sette. A partire dallo scorso ottobre la società guidata da David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, ha infatti presentato ben sette offerte per acquisire Warner Bros Discovery, l'ultima delle quali apertamente ostile a quella di Netflix. Nel dettaglio, Paramount ha messo sul tavolo 30 dollari per azione in contanti, per una valutazione complessiva di 108 miliardi, circa 25 miliardi in più rispetto all'offerta del gruppo di streaming, accettata il 5 dicembre. Eppure, ancora una volta, il consiglio di amministrazione di Warner Bros ha respinto la proposta, confermando la preferenza per Netflix. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Paramount torna all’assalto, nuova maxi offerta per Warner Bros. La sfida miliardaria a Netflix: c’entra anche il genero di Trump

Leggi anche: Paramount Skydance, prende forma l’offerta per Warner Bros. Discovery

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Warner Bros. verso il no a Paramount e il sì a Netflix nella sfida globale dello streaming; Warner Bros dice no a Paramount e punta su Netflix; Warner Bros., Paramount? No, grazie; Warner Bros Discovery, il consiglio di amministrazione ha respinto l'offerta di Paramount: “Meglio quella di Netflix”.

Warner Bros. Discovery verso il no a Paramount: i motivi e la guerra delle offerte - Discovery (Wbd) ha intenzione di raccomandare ai suoi azionisti di respingere l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della ... iltempo.it