Nuovo asilo a Camucia | quale futuro per il plesso di via XXV Aprile?

Un nuovo asilo prende forma a Camucia, sollevando domande sul suo ruolo e sviluppo futuro. La recente nota del Circolo territoriale del Partito Democratico apre un dibattito sulla riqualificazione e le prospettive per il plesso di via XXV Aprile, riflettendo l’attenzione della comunità verso investimenti e crescita educativa nel territorio.

© Lanazione.it - «Nuovo asilo a Camucia: quale futuro per il plesso di via XXV Aprile?» Arezzo, 18 dicembre 2025 – . La nota del Circolo territoriale di Camucia del Partito Democratico. «È stato annunciato che sabato 20 dicembre sarà inaugurato il nuovo asilo di Camucia, situato in prossimità delle scuole di via di Murata. La notizia ci rallegra: salutiamo infatti con favore ogni intervento che rinnova e migliora i servizi per l'infanzia nel nostro Comune. Alla luce di questa apertura, ci domandiamo quali siano i piani dell'Amministrazione Comunale rispetto al plesso di via XXV Aprile e, in particolare, cosa accadrà della scuola dell'infanzia attualmente ospitata in quella struttura.

